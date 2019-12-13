شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك الأساسيين راحة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين الذين شاركوا بالأمس أمام بيراميدز راحة من التدريبات، اليوم الجمعة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تقرر خوض مباراة ودية أمام فريق ناشئي النادي مواليد ٩٩ في العاشرة صباحًا، حيث سيقوم المدرب الفرنسي بالاعتماد على اللاعبين الذين لم يخوضوا لقاء بيراميدز سواء البدلاء أو المستبعدين من لقاء الأمس من أجل تجهيز كل اللاعبين.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.