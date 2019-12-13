شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يوضح حجم إصابة «زيزو» و«علاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوضح الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حجم الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق أحمد سيد زيزو ومحمود علاء، خلال مباراة بيراميدز.

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وقال «أسامة»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن «زيزو» يعاني من شد خفيف بالعضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن سبب استبداله في مباراة بيراميدز هو الحفاظ عليه منعًا لتفاقم الإصابة.

وأشار طبيب الزمالك إلى أن إصابة محمود علاء عبارة عن قطع أعلى الحاجب، وتم عمل إسعافات له وليست بحاجة لغرز، ولن تعوقه عن خوض التدريبات مع زملائه.

فاز الزمالك على بيراميدز بهدفين في الجولة السابعة للدوري الممتاز والتي أقيمت مساء أمس الخميس باستاد القاهرة.