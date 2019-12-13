شكرا لقرائتكم خبر عن هدف صلاح في سالزبورغ مرشح لـ «الأفضل» بدوري الأبطال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع بطولة دوري أبطال أوروبا، استطلاعا للرأي، يتيح التصويت على أفضل هدف سجل بالجولة السادسة، ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتضمنت قائمة الأهداف المرشحة، هدف داني أولمو، لاعب دينامو زغرب الكرواتي، والذي سجله في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي. كذلك ضمت القائمة هدف حسام عوار لاعب فريق ليون الفرنسي في مرمى لايبزيغ الألماني، بالإضافة إلى هدف فيليبي، لاعب أتلتيكو مدريد في لوكومتيف موسكو الروسي، بحسب «سكاي نيوز عربية».

Advertisements

ودخل هدف محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي سجله في شباك فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، أيضا ضمن قائمة أفضل أربعة أهداف، حسبما ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية.

يذكر أن الفرق التي تأهلت لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هي: باريس سان جرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ وتوتنهام ومانشستر سيتي وأتالانتا ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وليفربول ونابولي وبرشلونة وبوروسيا دورتموند ولايبزيغ وليون وفالنسيا وتشيلسي.