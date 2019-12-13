شكرا لقرائتكم يثرب عادل تلتقي صابرينا صبحى فى نهائي مونت كارلو للاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخوض المصرية يثرب عادل لاعبة النادي الأهلي والمصنفة العالمية 16 لسيدات الاسكواش، نهائي بطولة مونت كارلو والتي تستضيفها موناكو الفرنسية خلال الفترة بين 9 إلى 13 ديسمبر الجاري، أمام منافستها الأمريكية صابرينا صبحي. وكانت البطولة قد شهدت حضور مصري قوي منذ الأدوار الأولى بمشاركة كل من: منة ناصر، فريدة محمد، زينة مكاوي إلى جانب يثرب عادل. Advertisements وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة مونت كارلو للاسكواش بحوالي 20 ألف دولار. وكانت يثرب عادل قد تأهلت إلى المباراة النهائية عقب فوزها في نصف النهائي على الانجليزية راشيل شادويك بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة جاءت نتائجها كالتالي: 11-9, 11-6, 11-2.

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