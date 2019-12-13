شكرا لقرائتكم تشكيل بدلاء الزمالك ضد الناشئين.. السعيد وبامبو وجابر وعاشور يقودون الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيل مباراة فريقه الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد ٩٩ بالنادي، والتي ستجمعهما على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمى : محمد صبحي. خط الدفاع : محمد عنتر، يوسف محمود (2001)،محمد عبد السلام، إسلام جابر. Advertisements خط الوسط : محمد حسن، يحيي مفتاح (99)،مصطفى فتحي، إمام عاشور، كريم بامبو. خط الهجوم : عمر السعيد. وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة بيراميدز أمس راحة من مواجهة فريق الشباب والتي تأتي ضمن استعدادات الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.

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