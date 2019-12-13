شكرا لقرائتكم الراحة ممنوعة في المقاولون بسبب ضحية الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً ثميناً على المصري في مباراة الجولة السابعة بهدف نظيف سجله محمد سمير مدافع المقاولون، ليرفع رصيد الذئاب إلى النقطة 16 في صدارة الدوري العام متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.
من جانبه أكد عماد النحاس المدير الفني للذئاب أن الصراع الحقيقي للمقاولون العرب هو إنهاء الموسم الجاري في المربع الذهبي وليس صراع الصدارة، من أجل ضمان المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.
وخاض المقاولون العرب 7 مباريات في مسابقة الدوري العام، حقق ذئاب الجبل خمس انتصارات وخسروا في مباراة وتعادلوا في مثلها.
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