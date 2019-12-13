اخبار الرياضه

الراحة ممنوعة في المقاولون بسبب ضحية الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الراحة ممنوعة في المقاولون بسبب ضحية الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب ، منح اللاعبين أي راحة قبل الاستعداد لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الاثنين المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

 

وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً ثميناً على المصري في مباراة الجولة السابعة بهدف نظيف سجله محمد سمير مدافع المقاولون، ليرفع رصيد الذئاب إلى النقطة 16 في صدارة الدوري العام متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

 

Advertisements

من جانبه أكد عماد النحاس المدير الفني للذئاب أن الصراع الحقيقي للمقاولون العرب هو إنهاء الموسم الجاري في المربع الذهبي وليس صراع الصدارة، من أجل ضمان المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

 

وخاض المقاولون العرب 7 مباريات في مسابقة الدوري العام، حقق ذئاب الجبل خمس انتصارات وخسروا في مباراة وتعادلوا في مثلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراحة ممنوعة في المقاولون بسبب ضحية الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا