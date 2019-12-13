شكرا لقرائتكم أساسيو الزمالك راحة اليوم.. والبدلاء يواجهون الناشئين ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين الذين شاركوا بالأمس أمام بيراميدز راحة من التدريبات اليوم الجمعة.

ويخوض بدلاء الزمالك مباراة ودية أمام فريق ناشئين الزمالك مواليد ٩٩ في العاشرة صباحا ، حيث سيقوم المدرب الفرنسي بالاعتماد على اللاعبين الذين لم يخوضوا لقاء بيراميدز سواء البدلاء أو المستبعدين من لقاء الامس من أجل تجهيز كل اللاعبين .

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.