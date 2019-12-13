شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية لعبد الله جمعة فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، لتدريبات تأهيلية في صالة الجيم، على هامش المباراة الودية التجريبية أمام فريق الشباب اليوم.

وبدأ جمعة البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، وذلك بعد غيابه عن مواجهة أمس أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين نظيفين حيث يعاني من الإصابة بكدمة في العضلة الخلفية.

Advertisements

وقرر الجهاز الفني بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين الذين شاركوا بالأمس امام بيراميدز راحة من التدريبات اليوم الجمعة.

كما تقرر خوض مباراة ودية أمام فريق ناشئين النادي مواليد ٩٩ في العاشرة صباحا ، حيث سيقوم المدرب الفرنسي بالاعتماد على اللاعبين الذين لم يخوضوا لقاء بيراميدز سواء البدلاء أو المستبعدين من لقاء الامس من أجل تجهيز كل اللاعبين .