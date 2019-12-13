شكرا لقرائتكم خبر عن يثرب عادل تواجه صابرينا صبحى فى نهائي مونت كارلو للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض المصرية يثرب عادل، لاعبة النادي الأهلي والمصنفة العالمية 16 لسيدات الاسكواش، نهائي بطولة مونت كارلو والتى تستضيفها موناكو الفرنسية خلال الفترة بين 9 إلى 13 ديسمبر الجارى، أمام منافستها الأمريكية صابرينا صبحي.

وشهدت البطولة حضورا مصريا كبيرا منذ الأدوار الأولى بمشاركة كل من: منة ناصر، فريدة محمد، زينة مكاوي إلى جانب يثرب عادل.

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وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة مونت كارلو للاسكواش بحوالي 20 ألف دولار.

وكانت يثرب عادل قد تأهلت إلى المباراة النهائية عقب فوزها في نصف النهائي على الانجليزية راشيل شادويك بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة جاءت نتائجها كالتالي: 11-9, 11-6, 11-2.