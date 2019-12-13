شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: الفوز على المقاصة لمصالحة الجماهير.. والإسماعيلى بوابتى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود عبد العاطى “دونجا”، لاعب وسط الإسماعيلى ، إن هدف اللاعبين أمام المقاصة كان مصالحة الجماهير ومجلس الإدارة بعد سلسلة التعثرات على مستوى مسابقة الدورى.

واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات والتألق من جديد على حساب الفريق الفيومى بثنائية نظيفة من توقيع محمد الشامى ومحمد هاشم.

وأضاف دونجا فى تصريحات صحفية، ”اجتمعنا كلاعبين وتعاهدنا على استعادة مسيرة النتائج الإيجابية من أجل التقدم تدريجيا بجدول الترتيب”.

وتابع، ”نخوض كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة وسنبذل قصارى جهدنا لوضع الفريق بمكانته المستحقة بين الكبار بكافة البطولات”.

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وأضاف دونجا، ”أقدم كل ما لدى مع الفريق وبالتأكيد أتمنى الانضمام للمنتخب الوطنى والذى يعد أعلى مراتب الشرف”.

يبدأ فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار، اليوم، الاستعداد لمواجهة نادى مصر المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس الخميس بعد الفوز على المقاصة .

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة ، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاربعاء لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.