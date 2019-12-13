شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو وعمر السعيد فى تشكيل الزمالك لودية الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، تشكيل المباراة الودية أمام فريق الشباب مواليد 99 بالنادى، فى المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وجاء التشكيل كالتالى: حراسة المرمى : محمد صبحي. Advertisements خط الدفاع : محمد عنتر، يوسف محمود (2001)،محمد عبدالسلام، إسلام جابر. خط الوسط : محمد حسن، يحيي مفتاح (99)،مصطفى فتحي، إمام عاشور، كريم بامبو. خط الهجوم : عمر السعيد. وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة بيراميدز أمس راحة من مواجهة فريق الشباب والتي تأتي ضمن استعدادات الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.

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