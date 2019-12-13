شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كرم جابر " ذهب لايصدأ " فى بطولات المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصل كرم جابر لاعب منتخب المصارعة عن العودة مرة اخرى الى اللعبة التى أحبها منذ نعومة أظافره ، سواء من بوابة المنتخب ، او البوابة التدريبية .

وينتظر مسئولى اتحاد المصارعة رد كرم جابر بشأن عودته للانضمام الى معسكر اللاعبين ة المشاركة فى البطولات المؤهلة للاولمبياد ،أو العودة كمدرب فى الجهاز الفنى ، وهو ما ستجيب عنه الساعات المقبلة ، حيث طلب مهلة 3 أيام للرد.

ولا تٌعد الدورات الاولمبية بجديدة على أسطورة المصارعة ، بل سبق و حقق ذهبية اولمبياد أثينا 2004 ، و كذلك فضية لندن 2012 ، ليجمع فى جعبة البطولات ميداليتان اولمبيتان .

نرصد بعض الصور فى حياة البطل الاولمبى بعيدا عن حلبات المصارعة.





كرم جابر ومحمد امام

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بطل المصارعة 1



جابر و البنات



كرم جابر و ابنته



كرم جابر و بناته



كرم جابر و تايسون