قصة صور.. كرم جابر " ذهب لايصدأ " فى بطولات المصارعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصل كرم جابر لاعب منتخب المصارعة عن العودة مرة اخرى الى اللعبة التى أحبها منذ نعومة أظافره ، سواء من بوابة المنتخب ، او البوابة التدريبية .
وينتظر مسئولى اتحاد المصارعة رد كرم جابر بشأن عودته للانضمام الى معسكر اللاعبين ة المشاركة فى البطولات المؤهلة للاولمبياد ،أو العودة كمدرب فى الجهاز الفنى ، وهو ما ستجيب عنه الساعات المقبلة ، حيث طلب مهلة 3 أيام للرد.
ولا تٌعد الدورات الاولمبية بجديدة على أسطورة المصارعة ، بل سبق و حقق ذهبية اولمبياد أثينا 2004 ، و كذلك فضية لندن 2012 ، ليجمع فى جعبة البطولات ميداليتان اولمبيتان .
نرصد بعض الصور فى حياة البطل الاولمبى بعيدا عن حلبات المصارعة.
كرم جابر ومحمد امام
بطل المصارعة 1
جابر و البنات
كرم جابر و ابنته
كرم جابر و بناته
كرم جابر و تايسون
كرم وشيرين
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