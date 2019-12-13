شكرا لقرائتكم خبر عن راحة للأساسيين فى الزمالك.. ومباراة ودية أمام فريق الناشئين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين الذين شاركوا بالأمس أمام بيراميدز راحة من التدريبات اليوم الجمعة.

كما تقرر خوض مباراة ودية أمام فريق ناشئين الزمالك مواليد 99 فى العاشرة صباحا، حيث سيقوم المدرب الفرنسى بالاعتماد على اللاعبين الذين لم يخوضوا لقاء بيراميدز سواء البدلاء أو المستبعدين من لقاء الامس من أجل تجهيز كل اللاعبين.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.