والد نيمار يتحدث عن اتفاقه مع برشلونة.. وإمكانية عودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد والد المهاجم البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أن اللاعب سيتوصل لاتفاق مع ناديه السابق برشلونة الإسباني بشأن الدعوى القضائية التي تقدم بها عام 2017 ضد البارسا بعد رحيله عن الفريق الكتالوني.

ويطالب نيمار برشلونة بدفع 3.5 مليون يورو عن قضائه آخر شهر بصفوفه قبل الرحيل في 2017 لنادي العاصمة الفرنسية.

وكانت صحيفة "إلموندو" قالت أمس الخميس إن نيمار يتهم نادي برشلونة بـ"سوء النية" لعدم دفعه جزء من راتبه وبـ"القيام بأعمال انتقامية" بسبب رحيله رغما عن إدارة النادي الكتالوني عبر اللجوء للشرط الجزائي (22 مليون يورو).

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لكن والد اللاعب نفسه، أكد في تصريحات إذاعية لشبكة " كادينا سير": "هذا أمر قديم، يخص فسخ التعاقد عندما رحل، خاصةً أننا شعرنا بالأذى في ذلك الوقت".

وأضاف: "نيمار وبرشلونة سيصلان بالتأكيد لاتفاق عاجلا أم آجلا وسيكون الأفضل للجميع، كل شيء في طريقه للحل، لا شيء يدعو للقلق بالنسبة لنا أو لبرشلونة".

وأتم وكيل أعمال اللاعب تصريحاته بالحديث عن إمكانية عودة نيمار لمزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة قائلا: "لا نعرف، لديه عقد مع PSG".

يُذكر أن صاحب الـ27 عاما أعلن صراحةً رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وكان قريبا بشدة من العودة إلى برشلونة، لكن تعثرت الصفقة في النهاية ليبقى اللاعب في باريس وسط غضب مشجعي النادي.