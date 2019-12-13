اونلاين | «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة الفتح والاتفاق بث مباشر KSA السعودية الرياضية المفتوحة KORA رابط ماتش الفتح والاتفاق

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تقدم بوابة الخليج 365 والفجر الرياضي بث مباشر لاحداث مواجهة الفتح والاتفاق، مشاهدة مباراة الفتح والاتفاق في الدوري السعودي تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب الأمير محمد بن فهد، لمتابعة مباراة نارية بين فريق الاتفاق، ونظيره الفتح، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الفتح والاتفاق بث حي الفتح والاتفاق ويحتل الاتفاق المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 10 نقاط؛ حصدهم من 11 مباراة، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة، بينما تلقى هزيمة في 6 لقاءات، مشاهدة مباراة الفتح والاتفاق بث حي الفتح والاتفاق فيما يتواجد الفتح في المركز الخامس عشر، برصيد 15 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، فاز في اثنين، وتعادل في مثلهم، وخسر في 7 مواجهات.

مشاهدة مباراة الفتح والاتفاق بث حي الفتح والاتفاق | موعد مباراة الاتفاق ضد الفتح في الدوري السعودي:-



بث حي الفتح من المقرر أن يقام اللقاء، في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية ونصف بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الفتح والاتفاق بث حي الفتح والاتفاق | القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد الفتح في الدوري السعودي:-

بث حي مبراة الاتفاق وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

