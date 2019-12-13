اونلاين | رابط بي ان سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش النصر والتعاون

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بث مباشر مباراة النصر والتعاون مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم عبر الخليج 365 والفجر الرياضي بدون تقطيع، وبث حي بدون توقف ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيرة التعاون، على الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم الجمعة 13-12-20198، يسعى النصر إلى تعويض خيبات الجولة الماضية؛ عندما تلقى هزيمة قاسية أمام الوحدة بهدف دون رد، ويحتل النصر المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة مع تقدمه هو وقلعة الكؤوس عن الزعيم بمباراة، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني، خلف الوحدة المتصدر برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون موعد مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي:-

من المقرر أن يقام اللقاء، في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التشكيل المتوقع للنصر في مواجهة التعاون | بث مباشر مباراة النصر والتعاون مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم

بث مباشر مباراة النصر والتعاون مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم من المتوقع أن يدفع روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، ببراد جونز في حراسة المرمى، وأمامه سلطان الغانم، ومايكون، وعبد الله مادو، وعبد الرحمن العبيد، وسيضع بيتروس، وعبد الله الخيبري في وسط الميدان، وأمامهم نور الدين أمرابط، وجوليانو، وأحمد موسى، فيما سيقود هجوم النصر عبد الرزاق حمدالله.

حراسة المرمى: براد جونز

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خط الدفاع: سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد

خط الوسط: بيتروس - عبد الله الخيبري

خط الوسط الهجومي: نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله

التشكيل المتوقع للتعاون في مواجهة النصر | النصر والتعاون بث مباشر مباراة النصر والتعاون مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم

بث مباشر مباراة النصر والتعاون مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم ، من المنتظر أن يضع بابلو سيرجو، المدير الفني للتعاون بكاسيو في حراسة المرمى، وأمامه مجد الله العليان، وريكاردو ماتشيدو، وطلال عبسي، ونبيلدو بيترولينا، فيما يأتي ساندرو مانويل، وريان الموسى، وهيلدون راموس، وربيع سفياني في قلب الميدان، وسيقود خط الهجوم سيدريك أميسي، وتوامبا.

حراسة المرمى: كاسيو

خط الدفاع: مجد الله العليان- ريكاردو ماتشيدو - طلال عبسي - نبيلدو بيترولينا

خط الوسط: ساندرو مانويل - ريان الموسى - هيلدون راموس - ربيع سفياني

خط الهجوم: سيدريك أميسي - توامبا