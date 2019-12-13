شكرا لقرائتكم الأهلي يضع تسعيرة أزاره لبيعه فى الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو النادي الأهلي تسعيرة بيع المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بعد خروجه بشكل كامل من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول، والذي لا يعتمد على المهاجم المغربي بشكل أساسي ويدفع بالنيجيري جونيور أجاي في قلب هجوم الأهلي بمعظم المباريات سواء محلياً أو افريقيا.

وعلم " الخليج 365" أن المغربي أزارو لم يتلقى حتى هذه اللحظة أي عروض رسمية، إلا أنه تلقى عدداً من العروض الشفهية، ولكن لم تصل قيمتها للقيمة الموضوعة من قبل إدارة الأهلي، وهو الأمر الذي قد يؤجل بيع اللاعب للصيف المقبل حال عدم النجاح في بيعه بمبلغ يقل عن 3 ملايين دولار، وتتلاقى رغبة وليد أزارو مع إدارة الأهلي حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن النادي لرغبته في الحصول على فرصة المشاركة ومن ثم العودة من جديد لحسابات منتخب بلاده، خاصة وأنه كان أحد أهم عناصر أسود الأطلسي قبل تعرضه لإصابة طويلة، ومن بعدها لم يشارك مع الأهلي بشكل منتظم لأسباب فنية.