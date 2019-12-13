شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتأهل لدور الـ64 الرئيسى بكأس العالم للشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش إلى دور الـ64 الرئيسى بالفوز فى جميع لقاءات دور المجموعات ببطولة كأس العالم باليابان. وتشهد هذه البطولة مشاركة مصر بكل من اللاعبين علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ويوسف سناء ومحمد حسن. وخاض منتخب مصر معسكرا مغلقا فى اليابان على مدار الأيام الماضية تحت قيادة ماهر حمزة المدير الفنى للمنتخب فى اطار الاستعداد للمنافسة.

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