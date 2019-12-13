شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتأهل لدور الـ64 الرئيسى بكأس العالم للشيش والان مع تفاصيل الخبر
وخاض منتخب مصر معسكرا مغلقا فى اليابان على مدار الأيام الماضية تحت قيادة ماهر حمزة المدير الفنى للمنتخب فى اطار الاستعداد للمنافسة.
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