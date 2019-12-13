شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث مع كارتيرون ملف التدعيم الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة لبحث ملف تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين لسد العجز في صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، في ظل وجود أزمة في ضم أكثر من لاعب في يناير المقبل لعدم وجود أماكن شاغرة بالقائمة البيضاء حيث يحق للزمالك قيد لاعب واحد فقط بنظام الاستبدال.

كارتيرون حدد بعض المراكز التي تحتاج لتدعيم في أسرع وقت وهي مركز الظهير الأيمن والوسط المدافع والمهاجم الصريح، لعدم وجود بديل لحازم إمام في مركز الظهير الأيمن بعد هروب حمدي النقاز ومطالبته بفسخ تعاقده مع النادي وانقطاعه عن تدريبات الفريق ما أدى إلى تقديم شكوى ضده لحفظ حقوق النادى بعد غيابه عن التواجد فى القلعة البيضاء، بخلاف عدم وجود بديل لطارق حامد في الوسط المدافع، فى ظل عدم تقديم محمد حسن لاعب الوسط المستوى المأمول منه حتى الآن داخل النادى الأبيض عقب إصابة محمود عبد العزيز "زيزو" بقطع فى الرباط الصليبى.