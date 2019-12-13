شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، إقرار نظام القوائم الكاملة فى انتخابات الجبلاية والمقرر إقامتها عقب الدورة الأولمبية وتحديدا فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية‘ أن سارة ساليمون مسئولة الفيفا ناقشت مع مسئولى اتحاد الكرة ، إلغاء الترشح المستقل في الانتخابات المقبلة على أن يكون الترشح بالقائمة الكاملة بهدف ضمان نجاح واستقرار المجلس الجديد.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصري ولائحة الفيفا.