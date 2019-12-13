عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيطرة إسبانية إنجليزية على الأدوار الاقصائية للبطولات الأوروبية

الجمعة 13 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شهدت الأدوار الإقصائية، لبطولتى دورى أبطال أوروبا و الدوري الأوروبى، لموسم 2019 – 2020، سيطرة قوية لأندية إنجلترا وإسبانيا، بتواجد 14 ناديا من البلدين.



وضمنت 7 أندية من إنجلترا وإسبانيا، تواجدها فى الأدوار الإقصائية، لدورى الأبطال واليورباليج، مع نهاية مشوار مرحلة المجموعات فى البطولتين.

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فعلى مستوى دورى أبطال أوروبا، تأهلت أندية مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي وتوتنهام من إنجلترا، بينما صعدت أندية ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا وأتلتيكو مدريد من إسبانيا.

أمام بالنسبة للدوري الأوروبى، ستمثل 4 أندية الإنجليز، وهى: مانشستر يونايتد، وولفرهامبتون وأرسنال، فى المقابل أندية اسبانيول، خيتافى وإشبيلية ستمثل الإسبان فى اليوروباليج.

جدير بالذكر أن قرعة بطولتى دورى أبطال أوروبا والدوري الأوروبى، سوف تقام يوم الاثنين المقبل، فى مدينة نيون السويسرية.