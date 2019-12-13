شكرا لقرائتكم كارتيرون يبحث مع معاونيه اعادة توظيف اللاعبين لسد الثغرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الفرنسى كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، مع جهازه المعاون بالزمالك عن اضطراره لإعادة توظيف بعض اللاعبين لسد الثغرات مؤقتا لحين حل أزمة الاستبدال، حيث سيكون محمد عبد الغني هو الظهير الايمن الاضطراري للفريق في حالة تعرض حازم امام لإصابة أو إيقاف وسيكون محمد عنتر صانع ألعاب الفريق بديلاً له فى هذا المركز.

كما سيتم اعادة توظيف الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم كمهاجم صريح لحين حسم الإدارة موقف قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو العائد من الاعارة للوداد المغربي بعودته مرة أخرى لصفوف الفريق من عدمه، فى ظل صعوبة فسخ التعاقد مع المغربى خالد بوطيب فى شهر يناير خاصة إن فسخ التعاقد معه سيكلف النادى قيمة عقده بالكامل حيث سينتظر الأبيض نهاية الموسم للاستغناء عن خدماته.