شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف البحث عن عرض لتسويق جيرالدو بسبب المهاجم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو النادي الأهلي بحثهم عن عرض لتسويق الأنجولي جيرالدو جناح الفريق المهاجم تمهيداً لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تمهيداً للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، وأبلغ رينيه فايلر المدير الفني للفريق الإدارة بموافقته على رحيل جيرالدو، نظرًا لعدم الحاجه لخدماته وخروجه بشكل كامل من حساباته.

ويرغب فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً من جيرالدو، ويعد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو الأقرب حتي هذه اللحظة، خاصة أن ترشيحه جاء من فايلر نفسه.

ويعد الدوري البرازيلي هو الوجهة الأقرب لجيرالدو خاصة وأنه كان يعيش هناك قبل انتقاله للأهلي، كما تلقى اللاعب أكثر من عرض عربي شفهي ولكن لم يرتقى أحدهم للعرض الرسمي.