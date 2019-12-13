شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس العرض الأمريكى للتعاقد مع محمد الشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو النادى الاسماعيلى العرض الذى تلقاه محمد الشامى لاعب الفريق من فانكوفر وايتكابس الكندى الذى يشارك بالدوري الامريكى للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 600 ألف دولار.

ومن المقرر أن يستطلع مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان رأى الجهاز الفنى المؤقت بقيادة أدهم السلحدار فى رؤيته للموافقة على العرض من عدمه لاسيما أن الشامى يرتبط بتعاقد مع القلعة الصفراء يمتد لموسم ونصف قادمين .

مجلس الاسماعيلى سوف يحسم قراره النهائي سواء بشأن الشامى مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، حتى يكون تركيز الجميع مُنصباً فقط في الوقت الحالي على المباريات القادمة خلال الشهر الحالي سواء على الصعيد المحلى بمباريات الدوري والكأس أو حتى منافسات البطولة العربية التى يتطلع الدراويش لحصد لقبها للمرة الاولى فى التاريخ.