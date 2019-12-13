اليوم.. استئناف منافسات الدوري الممتاز للشطرنج

تستأنف منافسات الدوري الممتاز ( أ ) للشطرنج، اليوم الجمعة، حيث تقام 7 لقاءات ضمن منافسات الجولة الثانية.
وتم تأجيل لقاء الشركة الشرقية مع نادي 6 أكتوبر ولقاء الإبراهيمية مع مصرللتأمين إلى موعد لاحق بسبب مشاركة ثلاثة ناشئين من كل منهما في بطولة أفريقيا للناشئين المقامة في ناميبيا من 13 حتى 22 ديسمبر 2019
وستكون لقاءات اليوم كالآتي: الاتحاد السكندري مع سموحة / إمبابة مع زفتي / سكر الحوامدية مع دمنهور / الشرقية الرياضي بالزقازيق مع البنك الأهلي / بنها الرياضي مع جزيرة الورد / المستقبل مع هليوبوليس / الحوار مع الصيد.
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