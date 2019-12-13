جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-12-2019 والقنوات الناقلة

تُفتتح مساء اليوم الجمعة 13-12-2019 الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي “الليج آ” بمباراة قمة بين ليل ومونبلييه على ملعب الأول في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش.

وقبل ربع ساعة من بدء تلك المباراة، تُفتتح مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الألماني بمباراة بين هوفنهايم وأوجسبورج، سيعمل خلالها هوفنهايم على الفوز بأي شكل لمعادلة رصيد نقاط بايرن ميونخ صاحب المرتبة السابعة بـ 24 نقطة.

وفي السعودية تُستكمل مباريات الجولة الـ 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، الأولى بين الاتفاق والفتح، والثانية بين النصر والتعاون.

ووضع النصر تحت الضغط قبل خوض هذا اللقاء بعد تصدر الوحدة بشكل مؤقت برصيد 21 نقطة بفضل الفوز الذي حققه على العدالة يوم أمس الخميس في في افتتاح الجولة.

وإذا فاز النصر سيرفع رصيده لـ 23 نقطة بفارق نقطتين عن العدالة، لكن صدارته ستبقى مؤقتة لحين عودة الزعيم “الهلال” من كأس العالم للأندية 2019، حيث سيبدأ مشواره أمام الترجي التونسي يوم غد السبت.

إليكم جدول جميع مباريات اليوم الجمعة 13-12- 2019

المباراة موعد المباراة المناسبة ليل – مونبلييه الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي ليج آ، الجولة 18 ديبورتيفو آلافيس – ليجانيس الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني لا ليجا، الجولة 17 Advertisements الاتفاق – الفتح الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش – الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 11 النصر – التعاون الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينيتش الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 11 رجاء بني ملال – حسنية أكادير الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 4 هوفنهايم – أوجسبورج الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني البوندسليجا، الجولة 15

القنوات الناقلة

تنقل مباريات الدوري السعودي على القناة الرياضية السعودية

وتنقل مباريات الدوري الألماني والفرنسي والإسباني على بي إن سبورتس

تنقل مباراة رجاء بني ملال وحسنية أكادير في الدوري المغربي على القناة المغربية 3 الرياضية.