رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق واتفورد يوم السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



نتيجة مباراة ليفربول الماضية :-



وكان قد نجح الريدز في تحقيق الفوز على فريق سالزبورج النمساوي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأيضاً انتصر على فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الماضية بالبريميرليج.



ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.



موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد :-

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وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق واتفورد في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق واتفورد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.



التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول القادمة :-



واستقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد على ملعب الانفيلد، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-



حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - نابي كيتا - هيندروسون.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.



ويسعى فريق ليفربول لتحقيق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم خاصة بعد غيابه لعدة سنوات طويلة عن الفريق الأحمر ما يقارب الثلاثين عاما، وكان الريدز قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

