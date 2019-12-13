رياضة | مصطفي محمد vs أحمد بلال.. يستفزونك ليظهروا أسوأ ما فيك.. ثم يقولون أنظر هذا أنت!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفي محمد vs أحمد بلال.. يستفزونك ليظهروا أسوأ ما فيك.. ثم يقولون أنظر هذا أنت! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك ثم يقولون أنظر هذا أنت ، هكذا جاء الرد القاسي من مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك الشاب على أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق.

أحمد بلال ينتقد مصطفى محمد بقوة



ولاحظ جميع مشجعوا كرة القدم ظهور موجة من الانتقادات والهجوم من أحمد بلال ضد مصطفى محمد كان أولوها خلال فترة تواجده مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام منذ عدة أيام إتراضه على حصوله على جائزة لاعب المباراة.