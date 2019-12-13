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رياضة | مصطفي محمد vs أحمد بلال.. يستفزونك ليظهروا أسوأ ما فيك.. ثم يقولون أنظر هذا أنت!

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يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك ثم يقولون أنظر هذا أنت ، هكذا جاء الرد القاسي من مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك الشاب على أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق.

أحمد بلال ينتقد مصطفى محمد بقوة

ولاحظ جميع مشجعوا كرة القدم ظهور موجة من الانتقادات والهجوم من أحمد بلال ضد مصطفى محمد كان أولوها خلال فترة تواجده مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام منذ عدة أيام إتراضه على حصوله على جائزة لاعب المباراة.

وظل بلال ينتقد مصطفى محمد طوال فترة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام حتى انتهت البطولة.

وانتهت بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام ولكن لم تنتهي انتقادات أحمد بلال ليخرج علينا بتصريح مثير أمس قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز بيوم ليهاجم مصطفى محمد من جديد بل ويراهن أنه لن يتمكن من تسجيل هدف واحد في اللقاء ليلقى موجهة غضب وهجوم من الجماهير عليه.

مصطفى محمد تخصص إحراج أحمد بلال

وفي كل مرة كان رد مصطفى محمد على أحمد بلال داخل الملعب فقط ليحرجه دائما برده هذا.

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وتمكن مصطفى محمد من أن ينهي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وهو هداف البطولة وفاز بجائزة رجل المباراة مرتين وكان واحد من الأسباب الرئيسية في فوز منتخب مصر الأولمبي بالبطولة وتأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.


وكان الرد الثاني من مصطفى محمد على أحمد بلال أكثر قسوى حيث ساهم في فوز نادي الزمالك أمس الخميس 12 ديسمبر بهدفين مقابل لا شيء وسجل هدف الأبيض الأول عن طريق رأسية رائعة ليحتفل معه الجمهور واللاعبين بهذا الهدف وبرده القوي على جميع منتقديه.

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أنظر هذا أنت

وبعد كل هذه الردود من مصطفى محمد على انتقادات أحمد بلال وإحراجه حاول الثاني إصلاح الموقف ليخرج علينا بمنشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "فيسبوك" يطالب فيه الجميع بتقبل الرأي الأخر وعدم مهاجمته بسبب انتقاده للاعب معين.

ولكن هل سيستمر أحمد بلال في انتقاد مصطفى محمد ويستمر الثاني في الرد على الانتقادات وإحراج الآخرين أم سيكتفي لاعب الأهلي السابق بهذا القدر ليواصل مهاجم الزمالك الواعد مشواره اللامع في هدوء تام الفترة القادمة.

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