عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. صلاح ولاعبو ليفربول في مهمة إنسانية

الجمعة 13 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قام لاعبو ليفربول الإنجليزي بصحبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ"الريدز" بزيارة أحد المستشفيات للأطفال المصابين بالأورام للاحتفال معهم أعياد الميلاد والكريسماس.



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ونشر الموقع الرسمي لنادى ليفربول صور اللاعبين من بينهم النجم المصري محمد صلاح والجهاز الفني، خلال زيارة 3 أجنحة في المستشفى، حيث قاموا بتسليم حقائب هدايا والحديث مع المرضى وعائلاتهم والتقاط الصور معهم.

وشهدت الزيارة مشاركة لاعبي ليفربول في إدخال البهجة على المرضى وعائلاتهم بالموسيقى الاحتفالية، كما تم عرض كأس دوري أبطال أوروبا للمرضى والعاملين بالمستشفى.

يذكر أن فريق ليفربول حجز مقعده في دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على نابولي الإيطالي صاحب الوصافة.