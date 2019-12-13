شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يدرس عرض لمحمد الشامي من فانكوفر وايتكابس الكندى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو النادى الاسماعيلى العرض الذى تلقاه محمد الشامى لاعب الفريق من فانكوفر وايتكابس الكندى الذى يشارك بالدوري الامريكى للإنتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 600 ألف دولار

ومن المقرر أن يستطلع مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان رأى الجهاز الفنى المؤقت بقيادة أدهم السلحدار فى رؤيته للموافقة على العرض من عدمه لاسيما أن الشامى يرتبط بتعاقد مع القلعة الصفراء يمتد لموسم ونصف قادمين .

مجلس الاسماعيلى سوف يحسم قراره النهائي سواء بشأن الشامى مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، حتى يكون تركيز الجميع مُنصباً فقط في الوقت الحالي على المباريات القادمة خلال الشهر الحالي سواء على الصعيد المحلى بمباريات الدوري والكأس أو حتى منافسات البطولة العربية التى يتطلع الدراويش لحصد لقبها للمرة الاولى فى التاريخ.