شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى مع انتركلوب وسبورتنج يواجه فيروفيارو بنصف نهائى سيدات أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة منافسات نصف نهائى البطولة الأفريقية لكرة السلة سيدات والتى يشارك فيها من مصر فريقى الاهلى وسبورتنج .

يلتقى فريق سبورتج مع نظيره فيروفيارو الموزمبيقى وحامل اللقب، فى السادسة مساء ، بينما يلتقى الأهلى مع انتركلوب الأنجولى فى الثامنة و الربع من مساء اليوم .

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صعد الأهلى لنصف النهائى بعد الفوز على وزارة جبل النار النيجيرى ، بينما تغلب سبورتنج على سى ان اس اس الكونغولى .

وفيما يخص باقى الفريق ، فتقام مباراتان فى المنافسة على المراكز من الخامس الى الثامن ، فيلتقى انرجى البنينى مع سى ان اس اس الكونغولى ، ويلعب وزارة جبل النار النيجيرى مع فاب الكاميرونى .

يذكر ان البطولة تختتم غدا السبت ، بمواجهات النهائيات ، والتى من المحتمل ان يلتقى فيها الأهلى مع سبورتنج حال وصولهما إلى المباراة النهائية و الفوز فى مواجهات اليوم