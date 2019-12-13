الاهلى مع انتركلوب وسبورتنج يواجه فيروفيارو بنصف نهائى سيدات أفريقيا للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة منافسات نصف نهائى البطولة الأفريقية لكرة السلة سيدات والتى يشارك فيها من مصر فريقى الاهلى وسبورتنج .
يلتقى فريق سبورتج مع نظيره فيروفيارو الموزمبيقى وحامل اللقب، فى السادسة مساء ، بينما يلتقى الأهلى مع انتركلوب الأنجولى فى الثامنة و الربع من مساء اليوم .
صعد الأهلى لنصف النهائى بعد الفوز على وزارة جبل النار النيجيرى ، بينما تغلب سبورتنج على سى ان اس اس الكونغولى .
وفيما يخص باقى الفريق ، فتقام مباراتان فى المنافسة على المراكز من الخامس الى الثامن ، فيلتقى انرجى البنينى مع سى ان اس اس الكونغولى ، ويلعب وزارة جبل النار النيجيرى مع فاب الكاميرونى .
يذكر ان البطولة تختتم غدا السبت ، بمواجهات النهائيات ، والتى من المحتمل ان يلتقى فيها الأهلى مع سبورتنج حال وصولهما إلى المباراة النهائية و الفوز فى مواجهات اليوم
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