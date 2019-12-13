شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة إبراهيم ينتظم فى تدريبات الاسماعيلى استعداداً لنادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم اليوم الجمعة ، أسامة إبراهيم لاعب الاسماعيلى فى تدريبات فريقه استعداداً لمواجهة نادى مصر المقرر لها الاحد المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.

وأكد الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى ، أن أسامة إبراهيم لاعب الفريق سيكون جاهزاً للمشاركة مع الدراويش فى مباراة نادى مصر المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الثامنة للدورى بعد تماثله للشفاء من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية .

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واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما أمس لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

الإسماعيلى رفع رصيده إلى النقطة 10 فى المركز الخامس بالتساوى مع الزمالك وسموحة وحرس الحدود، فيما توقف رصيد المقاصة عند النقطة السابعة بالمركز الثالث عشر.