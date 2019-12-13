شكرا لقرائتكم خبر عن 51 حكما يخضعون لدورات رخصة الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة اخضاع 51 حكما للدورات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى، على أن يكونوا من الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية والدرجة الأولى بواقع 20 حكم ساحة و31 مساعدا، ومن المقرر أن تصل مدة الدورة إلى 50 يوما.

ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو مع إحدى الشركات الإسبانية الأسبوع المقبل، بعد إستيفاء كافة الشروط.

لم يتبق سوى حصول الحكام على رخصة حكم الفيديو بعد إتمام التدريب والوصول لعدد محدد من الساعات تحت إشراف لجنة من الفيفا.