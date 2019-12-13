الزمالك يمنح لاعبيه راحة لمدة يوم بعد الفوز على بيراميدز



قرر الجهاز الفني بالفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين الذين شاركوا أمس الخميس امام بيراميدز راحة من التدريبات اليوم الجمعة.

ويخوض المدير الفني بباقي اللاعبين الذين لم يشاركوا والبدلاء أمام بيراميدز مباراة ودية أمام ناشئ النادي مواليد ٩٩ في العاشرة صباحا بملعب النادي من أجل تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة

المقبلة .

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ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهه طلائع الجيش في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإثنين المقبل