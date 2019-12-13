خاص لـ MercatoDay | باريس سان جيرمان لم يتصل بوكيل محمد صلاح!

علم MercatoDay من مصادره داخل ليفربول بأن إدارة باريس سان جيرمان بقيادة القطري “ناصر الخليفي” لم تُرسل بعد أي عرض من أجل التعاقد مع النجم الدولي المصري “محمد صلاح” خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشاعت صحيفة «دون بالون الإسبانية» خبر رحيل محمد صلاح عن ليفربول للانتقال لباريس في الميركاتو الصيفي المقبل نظير 200 مليون يورو، مستغلة جلوسه على دكة بدلاء الريدز في بعض مباريات الفريق بالدوري المحلي مؤخرًا، دون التطرق إلى أسباب ودوافع يورجن كلوب لوضع اللاعب على دكة البدلاء.

وقال مصدر MercatoDay “تقارير انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان لا أساس لها من الصحة، نحن في ليفربول لم نتلق أي عرض من النادي الفرنسي، ولا توجد اتصالات بين باريس ورامي عباس (وكيل صلاح)، كما لم يحاول أي شخص في باريس التحدث مع صلاح بشكل ودي في هذا الموضوع”.

ولم يُشارك محمد صلاح أمام كريستال بالاس وإيفرتون في البريميرليج الشهر الماضي، واستبدل “مو” خلال الشوط الثاني من مباراة برايتون التي شهدت طرد الحارس أليسون بيكر، الأمر الذي فتح العديد من التساؤلات حول مستقبله مع الفريق الأحمر، خاصةً قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

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علاقة قطر؟

تناقلت الصحف والمواقع المصرية خبر العرض المقدم من باريس سان جيرمان بما أن ناصر الخليفي قد يتواجد في قطر خلال فترة تواجد محمد صلاح هناك للمشاركة مع ناديه في المونديال.

وظهر على محمد صلاح حالة عدم تركيز خلال مباراة ريد بول سالزبورج وليفربول في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، حيث أهدر أكثر من فرصة سهلة، إلا أنه سجل في النهاية واحد من أصعب الأهداف في مسيرته مطلع الشوط الثاني ليقود ليفربول للدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الخامسة.

وخطف تألق الثنائي “ساديو ماني وأوكسليد تشامبرلين” الأضواء من محمد صلاح هذا الموسم، ولهذا حاول جاهدًا التسجيل أمام بورنموث وسالزبورج هذا الأسبوع، لينجح في استعادة بريقه المفقود بسبب تكرر إصابة الكاحل في مباراتي ليستر سيتي ومانشستر سيتي بشهري أكتوبر ونوفمبر.