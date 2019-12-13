روما ينجو من فخ الخروج من الدوري الأوروبي بشق الأنفس

نجا فريق روما الإيطالي، من فخ الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، وتمكن من حصد بطاقة العبور إلى دور الـ 32، بعد التعادل أمام ضيفه فولفسبرجر النمساوي بهدفين لكل منهما، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة العاشرة للبطولة.



ورفع روما، رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، ليرافق إسطنبول باشاك شهير التركي - المتصدر برصيد 10 نقاط - إلى الدور الثاني، وذلك عقب فوز الأخير، على بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بهدفين مقابل هدف.



افتتح الأرجنتيني دييجو بيروتي، التسجيل لفريق "الذئاب"، في الدقيقة السابعة، من ركلة جزاء، قبل أن يمنح أليساندرو فلورينزي، مدافع روما، التعادل للضيوف، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 10.



وأعاد البوسني، إدين دزيكو، المقدمة من جديد لروما، بإحرازه الهدف الثاني، في الدقيقة 19، قبل أن يتمكن الفريق النمساوي، من إحراز التعادل، في الدقيقة 64.