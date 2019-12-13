رياضة | موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الفرق التي صعدت كأول مجموعة
باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الايطالي، ليفربول الإنجليزي، برشلونة الإسباني، لايبزيج الألماني، فالنسيا الإسباني.
الفرق التى صعدت كثان للمجموعات
ريال مدريد الإسباني، توتنهام الإنجليزي، نابولي الإيطالي، بوروسيا دورتموند الألماني، ليون الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي، أتلانتا الإيطالي، أتليتكو مدريد الإسبانى.
وستكون القرعة يوم الاثنين 16 ديسمبر بشويسرا لها عدة قواعد وأهمهما عدم مواجهة أى من الفرق لفريق أخر من بلده مثل لا يجوز أن يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره تشيلسي الإنجليزي، وأيضا تجنب مواجهة الفرق التى كانت سويًا فى مرحلة المجموعات.
وكان ليفربول الإنجليزي قد حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عقب فوزه على توتنهام هوتسيبير الإنجليزي بثنائية دون رد على ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا.