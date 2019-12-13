رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 13 / 12 / 2019، أبرزها مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي، ومواجهة هوفنهايم ضد أوجسبورج، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ17"

ألافيس x ديبورتيفو ليجانيس، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ15"

هوفنهايم x أوجسبورج، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ18"

ليل x مونبيليه، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ11"

الاتفاق x الفتح، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

النصر x التعاون، تقام المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

رجاء بني ملال x حسنية أغادير، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

