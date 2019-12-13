رياضة | ترتيب المجموعات الدوري الأوروبي عقب نهاية مواجهات الجولة السادسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب المجموعات الدوري الأوروبي عقب نهاية مواجهات الجولة السادسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار أمس الخميس على دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، حيث كشفت المجموعات الـ 12 عن 24 متأهلاً ينضمون للثماني المغادر من دوري أبطال أوروبا ، ليكتمل عقد الفرق الـ 32 إستعداداً للقرعة يوم الإثنين المقبل.



ونبز لكم ف هذا التقرير، الترتيب الكامل لجميع مجموعات الدوري الأوروبي، حيت يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لدور الـ 32.



المجموعة الأولى



تغلب أبويا نيقوسيا على ضيفه إشبيلية بهدف دون رد، فيما تعادل كاراباج أجدام مع ضيفه دوديلانج إيجابياً بهدف في كل شبكة، ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي.



1- أشبيلية الإسباني 15 نقطة

2- أبويا نيقوسيا القبرصي 10 نقاط

3- كاراباج أجدام الكازاخي 5 نقاط

4- دوديلاانج اللوكسمبورجي 4 نقاط.



المجموعة الثانية



تعادل دينامو كيف مع ضيفه لوجانو بهدف لكل منهما، بينما تغلب مالمو على كونهاجن بهدف نظيف، ليصبح ترتيب المجموعة كما يلي.



1- مالمو السويدي 11 نقطة

2- كوبنهاجن الدانماركي 9 نقاط

3- دينامو كييف الأوكراني 7 نقاط

4- لوجانو السويسري 3 نقاط



المجموعة الثالثة



تغلب بازل على ضيفه طرابزون سبور التركي بهدفين دون رد، فيما سحق خيتافي ضيفه كراسنودار بثلاثية نظيفة، ويصبح ترتيب المجموعة كما يلي.



1- بازل السويسري 13 نقطة

2- خيتافي الإسباني 12 نقطة

3- كراسنودار الروسي 9 نقاط

4- طرابزون سبور التركي نقطة واحدة.



المجموعة الرابعة



فاز لاسك على ضيفه سبورتينج لشبونة بثلاثية دون رد، بينما تعادل إيندهوفن وروزنبرج بنتيجة هدف لكل منهما، ويصبح ترتيب المجموعة كما يلي.



1- لاسك لينز النمساوي 13 نقطة

2- سبورتينج لشبونة البرتغالي 12 نقطة

3- أيندهوفن الهولندي 8 نقاط

4- روزنبرج النرويجي نقطة واحدة.



المجموعة الخامسة



فاز كلوج الروماني على سيلتيك بهدفين دون رد، بينما خسر لاتسيو الإيطالي أمام رين الفرنسي بثنائية نظيفة، وأصبح ترتيب المجموعة على النحو التالي.



1- سيلتيك الإسكتلندي 13 نقطة

2- كلوج الروماني 12 نقطة

3- لاتسيو الإيطالي 6 نقاط

4- رين الفرنسي 4 نقاط.



المجموعة السادسة



فاز فيتوريا جيماريش على فرانكفورت الألماني بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل أرسنال مع ستاندر لييج بهدفين لكل منهما، ويصبح ترتيب المجموعة كالتالي.

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1- أرسنال الإنجليزي 11 نقطة

2- إنتراخت فرانكفورت الألماني 9 نقاط

3- ستاندر لييج البلجيكي 8 نقاط

4- فيتوريا جيماريش البرتغالي 5 نقاط



المجموعة السابعة



فاز بورتو بصعوبة هلى ضيفه فينورد بثلاثية لهدفين، بينما تعادل رينجرز مع ضيفه يونج بويز بهدف لكل منها، ليصبح ترتيب المجموعة كما يلي.



1- بورتو البرتغالي 10 نقط

2- رينجرز الإسكتلندي 9 نقاط

3- يونج بويز السويسري 8 نقاط

4- فينورد الهولندي 5 نقاط.



المجموعة الثامنة



خسر إسبانيول أمام ضيفه سيسكا موسكو الروسي بهدف نظيف، وتعادل لودجوريتس مع ضيفه فرينكفاروتشي بهدف لكل منهما، ويصبح التريب النهائي كما يلي.



1- إسبانيول الإسباني 11 نقطة

2- لوجوريتس البلغاري 8 نقاط

3- فرينكفاروتشي المجري 7 نقاط

4- سيسكا موسكو الروسي 5 نقاط



المجموعة التاسعة



فاز جينت على ضيفه أوكساندريا بهدفين مقابل هدف، وفاز فولسفبورج على ضيفه سان إيتيان بهدف نظيف، ليصبح الشكل النهائي للمجموعة كما يلي.



1- جينت البلجيكي 12 نقطة

2- فولفسبورج الألماني 11 نقطة

3- سان إيتيان الفرنسي 4 نقاط

4- أوليكساندريا الأوكراني 3 نقاط



المجموعة العاشرة



فاز باشكاشهير على مضيفه بوروسيا مونشنجلاباخ بهدفين مقابل هدف، وتعادل روما مع ضيفه فولفسبورجر بهدفين لكل منهما، ويصبح الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي.



1- إسطنبول باشكاشهير التركي 10 نقاط

2- روما الإيطالي 9 نقاط

3- بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 8 نقاط

4- فولفسبورجر النمساوي 5 نقاط.



المجموعة الحادية عشرة



تغلب سبورتينج براجا على مضيفه سلوفان براتسيلافا برباعيية مقابل هدفين، وسحق وولفرهامبتونضيفه بشيكتاش برباعية نظيفة، ليصبح الشكل النهائي للمجموعة كما يلي.



1- سبورتينج براجا البرتغالي 14 نقطة

2- وولفرهامبتون الإنجليزي 13 نقطة

3- سلوفان براتسيلافا السلوفاكي 4 نقاط

4- بيشكتاش التركي 3 نقاط.



المجموعة الثانية عشرة



فاز بارتيزان على ضيفه أستانا برباعية مقابل هدف، وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه ألكمار برباعية نظيفة، وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي.



1- مانشستر يونايتد الإنجليزي 13 نقطة

2- ألكمار الهولندي 9 نقاط

3- بارتيزان بلجراد الصربي 8 نقاط

4- أستانا الكازاخي 3 نقاط.

