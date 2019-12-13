رياضة | أحمد بلال في مرمي نيران الزملكاوية.. انتقادات وسخرية من نجوم وجمهور الأبيض ضد مهاجم الأهلي السابق

شن عدد من نجوم الزمالك السابقين والجماهير البيضاء حملة انتقادات وسخرية من تصريحات أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، بعد تصريحاته الهجومية ضد مصطفي محمد مهاجم الزمالك الشاب خلال الأيام الماضية.

وكان "بلال" قد انتقد مصطفي محمد مهاجم الزمالك خلال ظهوره في برنامج "اللعيب" على شاشة "إم بي سي مصر"، وحاول التقليل من قدراته التهديفية والهجومية، وأكد أنه لن يستطيع تسجيل أهداف مع الفريق الأبيض في الفترة الحالية بسبب افتقاده التركيز، ودخل في رهان مع مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي علي عزومة عشاء لفريق عمل البرنامج بالكامل حال نجح اللاعب في هز شباك بيراميدز.

واستطاع مصطفي محمد تسجيل هدف الزمالك الأول في شباك بيراميدز، وقاد الفريق الأبيض للفوز 2-0، ليضع مهاجم الأهلي السابق في موقف مُحرج، وبات مثار سخرية الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ثبتت عدم صحة وجهة نظره الفنية في لاعب الأبيض الشاب.

رد ناري من مهاجم الزمالك على أحمد بلال:

بعد مباراة بيراميدز وجه مهاجم الزمالك مصطفي محمد رسالة لمنتقديه قائلًا: " لم استمع للانتقادات السلبية التي رددها البعض عني خلال الفترة الأخيرة.. وأركز مع الزمالك فقط"، كما وجه رسالة غير مباشرة لـ "بلال" بنشر صورته أثناء الاحتفال بهدفه في شباك بيراميدز عبر حسابه على موقع "انستجرام" وعلق عليها: " أنا مش سامعك من صوت الـ DJ" في إشارة للسخرية من انتقادات مهاجم الأهلي السابق له.

Advertisements