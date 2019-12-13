رياضة | أحمد بلال في مرمي نيران الزملكاوية.. انتقادات وسخرية من نجوم وجمهور الأبيض ضد مهاجم الأهلي السابق

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد بلال في مرمي نيران الزملكاوية.. انتقادات وسخرية من نجوم وجمهور الأبيض ضد مهاجم الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان "بلال" قد انتقد مصطفي محمد مهاجم الزمالك خلال ظهوره في برنامج "اللعيب" على شاشة "إم بي سي مصر"، وحاول التقليل من قدراته التهديفية والهجومية، وأكد أنه لن يستطيع تسجيل أهداف مع الفريق الأبيض في الفترة الحالية بسبب افتقاده التركيز، ودخل في رهان مع مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي علي عزومة عشاء لفريق عمل البرنامج بالكامل حال نجح اللاعب في هز شباك بيراميدز.
واستطاع مصطفي محمد تسجيل هدف الزمالك الأول في شباك بيراميدز، وقاد الفريق الأبيض للفوز 2-0، ليضع مهاجم الأهلي السابق في موقف مُحرج، وبات مثار سخرية الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ثبتت عدم صحة وجهة نظره الفنية في لاعب الأبيض الشاب.
رد ناري من مهاجم الزمالك على أحمد بلال:
بعد مباراة بيراميدز وجه مهاجم الزمالك مصطفي محمد رسالة لمنتقديه قائلًا: " لم استمع للانتقادات السلبية التي رددها البعض عني خلال الفترة الأخيرة.. وأركز مع الزمالك فقط"، كما وجه رسالة غير مباشرة لـ "بلال" بنشر صورته أثناء الاحتفال بهدفه في شباك بيراميدز عبر حسابه على موقع "انستجرام" وعلق عليها: " أنا مش سامعك من صوت الـ DJ" في إشارة للسخرية من انتقادات مهاجم الأهلي السابق له.
أيمن عبد العزيز يسخر من مهاجم الأهلي السابق:
سخر أيمن عبد العزيز نجم الزمالك ومدربه السابق من تصريحات "بلال" بعد هدف مصطفي محمد في شباك "بيراميدز"، وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "حد شاف أحمد بلال يا جدعان..عاش يادرش مصطفى محمد".
أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق كان له تعليق كوميدي بخصوص خسارة مهاجم الأهلي السابق رهانه مع مهيب عبد الهادي حيث نشر صورة للفنان محمد رياض وهو يضحك على حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق عليها: " طب قولها تاني كده وأديك أنا الـ 200 جنيه".
جمال عبد الحميد يوجه نصيحة لـ" بلال":
نجم الزمالك والكرة المصرية السابق جمال عبد الحميد أكد أن أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق أخطأ بدخوله رهان وتحدي مع مهاجم الزمالك الشاب مصطفي محمد، ناصحًا إياه بعدم تكرار ذلك الأمر مجددًا، نظرًا لما يمتلكه "مصطفي" من قدرات هجومية وتهديفية فائقة تجعله قادر على تسجيل الأهداف من "أنصاف الفرص".
جمهور الزمالك يُعلن الحرب على نجم الأهلي:
شنت جماهير الزمالك ايضًا هجومًا عنيفا ضد أحمد بلال بسبب تصريحاته ضد مصطفي محمد، وقام بتوجيه السباب والشتائم له خلال مباراة الفريق الأبيض ضد بيراميدز مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي.
كما دشن عدد من الجماهير البيضاء حملة سخرية ضد مهاجم الأهلي السابق على مواقع التواصل الاجتماعي ، حتي أن اسم "بلال" أصبح يتصدر التريند المصري على موقع "تويتر" بعد وقت قليل من انتهاء لقاء الزمالك وبيراميدز، وذلك بفضل التفاعل الكبير من جانب الزملكاوية مع التريند ونشر بعض الصور والتعليقات الساخرة من نجم الأهلي.