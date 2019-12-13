رياضة | "البلدوزر الجديد" يضع أحمد بلال في ورطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البلدوزر الجديد" يضع أحمد بلال في ورطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق مثار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما خسر الرهان مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، والخاص بتوقعه أن مصطفي محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبي لن يسجل أهدافًا في مباراة فريقه ضد بيراميدز، ولكن اللاعب نجح في إحراز الهدف الأول للأبيض بالمباراة.



بلال يُراهن على فشل مصطفي محمد بـ"عزومة عشاء":



وانتقد أحمد بلال، المهاجم الشاب مصطفي محمد، في تصريحات تليفزيونية خلال ظهوره في برنامج "اللعيب" على شاشة قناة "إم بي سي مصر" خلال الأيام الماضية وقال: " مصطفي لا يصلح أن يكون مهاجم منتخب مصر الأول، والدليل أنه لم يسجل أهداف سوي مع المنتخب الأولمبي ولم ينجح في تسجيل أي أهداف مع الزمالك في المباريات الستة الأخيرة".



وأضاف: " مصطفي محمد خرج عن تركيزه بشكل كبير في الفترة الأخيرة وأصبح يفكر في تعديل عقده، كما أنه يتعرض لضغوط جماهيرية وإعلامية كبيرة، كما أنه يرغب في تسجيل الأهداف في كل مباراة وذلك يحمله ضغوطًا أخري".

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وأكد أحمد بلال أن مصطفي محمد لن يستطيع تسجيل أي أهداف في مباريات الزمالك القادمة وخاصة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الخميس، ودخل مهاجم الأهلي السابق في رهان مع الإعلامي مهيب عبد الهادي على مبلغ 200 جنيه إذا سجل اللاعب في شباك بيراميدز، لكن الأخير طلب أن يكون الرهان "عزومة عشاء" لفريق عمل البرنامج بالكامل.



أحمد بلال في "ورطة"!



أصبح أحمد بلال في "ورطة" حقيقية بعدما سجل مصطفي محمد المُلقب بـ"البلدوزر الجديد"، الهدف الأول للزمالك في شباك بيراميدز مساء الخميس، وقاد فريقه للفوز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.



مهاجم الأهلي السابق بات مطالبًا بتنفيذ وعده لـ مهيب عبد الهادي بعد خسارة الرهان، ويجب عليه دعوة فريق عمل برنامج "اللعيب" بالكامل لـ عزومة عشاء سوف تكله الكثير من المال، ولكن خسارة "بلال" ليست مادية فقط ولكنه تعرض لحملة انتقادات عنيفة بسبب تصريحه ضد مصطفي محمد، خاصة وأنه نجم كبير وكان يجب عليه مساندة اللاعب الشاب بدلا من انتقاده والتقليل من قدراته الهجومية.

