رياضة | قرار مفاجئ من كارتيرون عقب الفوز على بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من كارتيرون عقب الفوز على بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني بالفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين الذين شاركوا بالامس امام بيراميدز راحة من التدريبات اليوم الجمعة.

ويخوض المدير الفني بباقي اللاعبين الذين لم يشاركوا والبدلاء أمام بيراميدز مباراة ودية أمام ناشئ النادي مواليد ٩٩ في العاشرة صباحا بملعب النادي من أجل تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة .

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهه طلائع الجيش في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإثنين المقبل