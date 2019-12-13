رياضة | استقبال حافل لبعثة الكاراتيه التقليدي المتوجه بذهبية العالم بالمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال حافل لبعثة الكاراتيه التقليدي المتوجه بذهبية العالم بالمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسط استقبال حافل وصلت القاهرة بعثة الكاراتيه التقليدي المتوجه بذهبية بطولة العالم للبطل رامي حسن الذي استطاع اقتناصها في البرازيل مع اول مشاركة رسمية للكاراتيه التقليدي في بطولات العالم بعد اعتماد وزارة الرياضة له.

وكان في استقبال البعثة التي ضمت رامي مكاوي رئيس الاتحاد وشريف أبو العينين عضو مجلس الادارة والبطل رامي حسن المئات من أسرة الكاراتيه التقليدي تقدمهم اعضاء مجلس الإدارة وكبار اللاعبين والكابتن إبراهيم بكر رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه التقليدي.

وتم استقبال الأبطال بالورود والزغاريد وحملوا رجال البعثة على الأعناق، خلال وصولهم مطار القاهرة الدولي اليوم

