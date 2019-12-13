اخبار الرياضه

رئيس المقاصة يتدخل لعلاج النتائج السلبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة يتدخل لعلاج النتائج السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة جلسة ودية مع الجهاز الفني للفريق، لبحث أسباب تأخر نتائج الفريق واخرها الهزيمة من الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الدوري.

ويتواجد محمد عبد السلام في لندن في رحلة عمل ، علي أن يتم عقد الجلسة عقب وصول رئيس النادي الي مصر الأسبوع المقبل، كما أن الفريق مقبل علي مباراة هامة أمام الاتحاد السكندري المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة في الدوري.

ويخوض المقاصة تدريباته دون راحة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري، فيما خاص لاعبو الفريق المستبعدين من مباراة الإسماعيلي ، مباراة ودية اليوم أمام احدي فرق الشركات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المقاصة يتدخل لعلاج النتائج السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا