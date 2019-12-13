شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة يتدخل لعلاج النتائج السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة جلسة ودية مع الجهاز الفني للفريق، لبحث أسباب تأخر نتائج الفريق واخرها الهزيمة من الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الدوري.

ويتواجد محمد عبد السلام في لندن في رحلة عمل ، علي أن يتم عقد الجلسة عقب وصول رئيس النادي الي مصر الأسبوع المقبل، كما أن الفريق مقبل علي مباراة هامة أمام الاتحاد السكندري المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة في الدوري.

ويخوض المقاصة تدريباته دون راحة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري، فيما خاص لاعبو الفريق المستبعدين من مباراة الإسماعيلي ، مباراة ودية اليوم أمام احدي فرق الشركات.