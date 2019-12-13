شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس العالم لسلاح الشيش باليابان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
و خاض منتخب مصر معسكر مغلق فى اليابان على مدار الايام الماضية تحت قيادة ماهر حمزة المدير الفنى للمنتخب فى اطار الاستعداد للمنافسة .
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