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بالأرقام.. بوفون يواصل صناعة التاريخ في أوروبا الجمعة 13 ديسمبر 2019 حقق جانلويجي بوفون حارس نادى يوفنتوس الإيطالي، رقمين قياسيين بمشاركته في المباراة التي جمعت بين فريقه وبايرن ليفركوزن الألماني، أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بوفون يتخطى فان دير سار في سباق الشباك النظيفة Advertisements بعدما حافظ بوفون علي شباكه نظيفة أمام ليفركوزن، أصبح ثاني أكثر الحراس في نظافة الشباك برصيد 51 مباراة، متخطيا الهولندى فان دير سار صاحب الـ50 مباراة، وبات على بعد ٦ لقاءات فقط من صاحب المركز الأول الإسباني إيكر كاسياس صاحب الـ57 مباراة. بوفون ثاني أكبر حارس يشارك في دورى الأبطال أصبح جيجي بوفون ثاني أكبر حراس المرمى مشاركة في تاريخ دوري الأبطال، وذلك عن عمر 41 عامًا، خلف حارس لاتسيو صاحب المركز الأول ماركو بالوتا الذي شارك أمام ريال مدريد وهو بعمر 43 عام.

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