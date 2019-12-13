شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتزعم.. والشباب يسقط برباعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

صعد فريق الوحدة إلى صدارة دوري المحترفين (مؤقتا) بفوزه على العدالة (2/0) أمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في الشرائع ضمن الجولة 11.

ورفع الوحدة رصيده إلى 21 نقطة متقدما من المركز الخامس إلى الأول في انتظار بقية نتائج الجولة، بينما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الـ14.

افتتح الوحدة التسجيل بواسطة دي مورايس (د:43)، فيما أضاف شافيز جونيور الهدف الثاني (د:64).

وفي مواجهة أخرى، أمطر الرائد شباك مستضيفه الشباب 4/3، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

سجل للرائد، رائد الغامدي (د:23، 51)، ومحمد العمري (د:34)، وجلال الداودي (د:86)، فيما سجل للشباب محمد سالم (د:44)، وخوانكا (د:67)، وأسبيريا (د:90+4).

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ورفع الرائد رصيده بعد هذا الفوز إلى 17 نقطة، في المركز الثامن، فيما ظل الشباب على رصيده السابق 15 نقطة، في المركز التاسع.

وتعمقت جراح الشباب بهذه الهزيمة التي تعد الثالثة على التوالي، منذ فوزه الأخير على الوحدة.

وواصل أبها نتائجه الجيدة بعدما حقق انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، إثر فوزه المثير (3/2) على مضيفه الحزم.

وارتفع رصيد أبها إلى 17 نقطة، في المركز السابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد الحزم، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباريات اليوم يستضيف النصر وصيف الدوري نظيره فريق التعاون رابع الدوري على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز عند الساعة 7:45م، فيما تتجه الأنظار عند الساعة 5:30م إلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام لمتابعة كلاسيكو الشرقية الذي سيجمع الاتفاق صاحب المركز الثالث عشر بفريق الفتح الذي يحتل المركز الخامس عشر.