شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحكم السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) مسعد العضياني (الرياض)

علمت "الخليج 365" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد عودة الحكم السعودي لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجدداً، مع منح الأندية أحقية طلب جلب طواقم تحكيم أجنبية لـ 10 مباريات فقط كحد أقصى من مبارياتها في الدوري.

وأكدت المصادر أن قرار اتحاد الكرة جاء بعد مشاورات عدة ضمت رؤساء الأندية الذين رحبوا بالقرار، خصوصاً مع وجود تقنية الـ«VAR» والتي ستساعد الحكام في اتخاذ القرارات الصحيحة، ولتخفيض الأعباء المالية على اتحاد الكرة، إذ دفع خلال الجولات الـ 10 الماضية ما يقارب الـ 7 ملايين ريال، وتكلفة الجولة التي تخاض فيها 8 مباريات بأطقم أجنبية 700 ألف ريال.

وكان اتحاد القدم عقد برئاسة ياسر المسحل اجتماعاً تشاورياً مع رؤساء وممثلي أندية دوري المحترفين، بمقر الهيئة العامة للرياضة بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمستقبل التحكيم السعودي، إضافة إلى الاطلاع على العرض المقدم من رئيس لجنة الحكام الرئيسية فرناندو تريساكو.

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وتم خلال الاجتماع اعتماد تكليف طواقم التحكيم الأجنبية لمباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين اعتباراً من دور الـ16. وقدَّم ياسر المسحل في ختام الاجتماع شكره وتقديره لرئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل على دعمه واهتمامه الكبيرين لكرة القدم، معتبراً أن هذا الدعم أسفر عن مزيد من الإنجازات لرياضة كرة القدم السعودية.

وقال: «نحن في اتحاد الكرة حريصون على الجلوس مع الأندية وإشراكهم قبل اتخاذ القرارات، وهذا الأمر سيساعدنا في زيادة التناغم مع الأندية، باعتبارهم عنصراً رئيسياً ومهماً في منظومة كرة القدم».

يذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عملت خلال الفترة الماضية على خطة عمل لعودة الحكم السعودي لمباريات الدوري، تمثلت بإشراكه تدريجياً في الدوري مع الطواقم الأجنبية كحكم رابع، والأدوار الأولية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وإقامة 4 دورات لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إضافة إلى دعم مشاركته خارجياً في عدد من المباريات والبطولات.