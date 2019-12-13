شكرا لقرائتكم خبر عن 151 فارسا وفارسة يدشنون فعاليات مهرجان الدرعية للفروسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

انطلقت أمس منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه مزرعة الدهامي على مدار عطلتي الأسبوع الحالية والقادمة، ضمن الفعاليات الرياضية العالمية التي يحتضنها موسم الدرعية.

وشهد اليوم الأول من المهرجان مشاركة 151 فارساً وفارسة من مختلف أنحاء العالم، حيث تنافسوا على المراكز الأولى والنقاط المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم للفروسية.

وبدأت المنافسات بالشوط الأول (الفئة الصغرى) التي ضمت 53 مشاركا من 7 دول مختلفة وسيطر الفرسان السعوديون على هذه الفئة بتحقيقهم المراكز الثلاثة الأولى، حيث حلّ الفارس عبدالرحمن المطوع المركز الأول، وجاء بالوصافة الفارس بدر الفرد، فيما حصل الفارس فهد الجعيد على المركز الثالث.

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تلاها الشوط الثاني (الفئة المتوسطة) التي ضمت 40 مشاركا من 9 دول مختلفة وهيمن عليها الفارس السعودي عبدالله الراجحي بتحقيقه المركزين الأول والثاني، فيما حل الفارس النرويجي مارتن جوبفيك ثالثاً.

واستمرت المنافسات من خلال الشوط الثالث (فئة الشباب والناشئين) بمشاركة 28 فارسا وفارسة من 5 دول وسيطر عليها الفرسان السعوديون، وخطف المركز الأول الفارس فيصل أبا الخيل، فيما أتى الفارس سلمان العجمي في المركز الثاني، فيما حلّ الفارس عبدالرحمن النمر ثالثاً.

واختتمت منافسات اليوم الأول من مهرجان الدرعية للفروسية بشوطها الرابع (الفئة الكبرى) المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم الذي شهد تنافساً مثيراً بين المشاركين البالغ عددهم 31 فارسا وفارسة من 9 دول من أنحاء العالم، وحقق المركز الأول الفارس السعودي عبدالله الشربتلي، وحلّ ثانياً الفارس الياباني مايك كاواي، فيما احتل الفارس الإماراتي عبدالله المهيري المركز الثالث.