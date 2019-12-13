شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يكرم الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏كرم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي الهلال بمناسبة مشاركته في مونديال كأس العالم للأندية. وقد تسلم قائد الفريق اللاعب محمد الشلهوب هدية تذكارية بهذه المناسبة.

على صعيد آخر، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم صباح أمس اجتماعا تعريفيا وتنسيقيا بلاعبي الهلال وكافة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، اشتمل على شرح عدد من الجوانب التنظيمية المتعلقة ببطولة كأس العالم للأندية.

ميدانيا، واصل الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية استعدادا لمباراة الفريق التي ستقام غدا (السبت) أمام فريق الترجي التونسي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر. وقد أجرى الفريق حصته التدريبية الأولى في الدوحة، التي اشتملت على النواحي اللياقية والفنية، إذ ركز المدرب الهلالي رازفان على اللعب بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم عبر المناورة التي اختتم بها التدريبات.

من جانبه، شارك الإيطالي جيوفينكو مع الفريق في التدريبات الجماعية، في حين تأكد غياب سلمان الفرج عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر، إثر إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.